Kaş Belediyesi Katı Atık Tesisinin temeli törenle atıldı

Kaş Belediyesi tarafından kurulacak olan Katı Atık Tesisinin temeli törelle atıldı. Ahatlı Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 2 bin 800 metrekare alanı bulunan tesiste, ilçe sınırları içerisindeki konut, işyeri, alışveriş merkezi gibi yerlerde oluşan ambalaj atıkları toplanacak ve sınıflandırılarak, ayrılacak. Törende konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 2019 yerel seçimlerinden bu yana hizmetler konusunda çok yol kat ettiklerini hatırlatarak, “Bazı hizmetler var ki, söz vermediğimiz halde ihtiyaç dolayısıyla Kaş’ın siluetine, güzelliğine, estetiğine katkı sunacak ve Kaş’a değer katacak. Bu hizmetleri de ilçemize kazandırmak için harekete geçiriyoruz. Bu çok önemli. Çünkü ilçemiz sadece ülkemizin değil, Antalya’nın değil, dünyanın göz bebeği. Burada yapacağımız çalışmaların, hizmetlerin dünya için de ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.” dedi.

Kaş Belediyesi olarak, yapısal, turizm amaçlı, kırsala, yaylalara yönelik hizmetlerin yanında çevre dostu hizmetlerin de olmasını istediklerini dile getiren Başkan Mutlu Ulutaş, “Gençlere, çocuklara, her kesime yönelik hizmet üretmek istiyoruz. Belediye, toplumun beklentilerini, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını giderici hizmetler verdiği zaman memnuniyet veriyor. Vatandaşlarımızın bizlere verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek için 7/24 gece gündüz çalışıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Mutlu Ulutaş, Kaş’ın nüfusunun zaman zaman oldukça arttığına dikkati çekerek, “Kaş’ın denizi tertemiz, masmavi ve albenisi olan güzelliği var. Buradaki geri dönüşümün de sağlıklı olması lazım. Metal, karton, plastik, elektronik malzemeler gibi atıkların geri dönüşümü gerekiyordu. Bununla ilgili yaptığımız projenin ihalesini yaptık, firmamız çalışmalara başladı. İnşallah 2023’ün başına doğru inşa faaliyetleri tamamlanmış olacak, hizmete de açmış bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

Tesisteki çalışma sistemine ilişkin bilgiler de aktaran Başkan Ulutaş, Kaş’ta geri dönüşüme yönelik oluşan atık malzemelerin ekonomiye kazandırılması ve çevre dostu bir belediye olarak hizmetleri yürütmenin önemini vurguladı, tesisin ilçeye, Antalya’ya, ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ve okunan duanın ardından, protokol üyelerinin butona basmasıyla tesisin ilk harcı döküldü.

Tesis hakkında

Ahatlı Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 2 bin 800 metrekare alanı bulunan tesiste, ilçe sınırları içerisindeki konut, işyeri, alışveriş merkezi gibi yerlerde oluşan ambalaj atıkları toplanacak ve sınıflandırılarak, ayrılacak. Tesiste ilk işlem olarak, toplanmış ambalaj atıkları tartılacak. Plastik, karton, kâğıt, cam ve metal ambalaj atıkları, cinslerine göre ayrılıp sınıflandırılarak, depolanacak. Pres makinesinde boyutları küçültülüp balya haline getirilerek, geri dönüşüm tesislerine sevkiyatları yapılacak.

Tesiste birinci sınıf atık getirme merkezi de bulunacak. Depolama bölümlerinde ayrı cins ve sınıflardaki atıklar, kodlarına göre geçici olarak depolanacak. Vatandaşlar tamiri mümkün olmayan bilgisayar, televizyon vesaire elektronik atıklarını bu merkeze getirebilecek. Geri kazanılabilir atıklar için konteynerler konulacak. Ayrıca, 7 bölmeli, metal, cam, kâğıt, karton, pil, bitkisel atık ve elektronik olmak üzere 7 atık cinsi için mobil atık getirme merkezleri, meydanlarda uygun yerlere yerleştirilecek.

Törene Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.