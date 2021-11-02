Kaş Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Mutlu Ulutaş, belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geleneğinin Kaş’ta sürdüğünü, programları en güzel şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Milli ve manevi değerlerin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Ulutaş, “Bu değerlerin yaşanması ve geleceğe taşınması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Ortak ve milli değerlerimizi yaşatmaya, bundan sonra da yaşatılması için sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Toplantıda, Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından gündem görüşüldü, tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.