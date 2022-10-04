Kaş Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısını yaptı

Antalya Kaş Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bütçe ara meclisin yapılmasına karar verildi

Meclisin açılışında konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, geçen hafta Kaş Belediyesinin zabıta memuru Yunus İrbeç’in hayatını kaybettiğini hatırlatarak, ailesine ve tüm yakınlarına baş sağlığı dilediğini kaydetti.

Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesi olarak, eylül ayında “Gençlik Festivali”ni, “Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği”ni gerçekleştirdiklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kardeş şehir Çatalköy Belediyesini meclis üyeleriyle ziyaret ettiklerini, 2-7 Ekim arasında CMAS ve TSSF’nin birlikte gerçekleştireceği “6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası”na ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Kaş Belediyesinin yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında hizmetlerini de devam ettirdiğini ifade eden Başkan Mutlu Ulutaş, yaptıkları birçok hizmete, ilave olarak hizmetler, yatırımlar ve ihaleler gerçekleştirdiklerini, 2022’nin sonunda ve 2023 yılında da ihalelere çıkacaklarını, hizmetler ve çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Başkan Mutlu Ulutaş ve mecliste partisi bulunan grup başkanlarının konuşmasının ardından gündeme geçildi.

Toplantıda, Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı Andifli Mahallesi 23 Ada 54 ve 112 Parselleri Kapsayan Plan Değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı Trafo Alanı Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliği (Ağullu Mahallesi 15 Ada Doğusunda Kalan Park Alanı) ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Kalkan Balıkçı Barınağı KAİP Kurum Görüşü istenmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Kaş Çukurbağ Yarımadası İnceboğaz Mevkii Su Sporları Amaçlı KAİP Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Kalkan, Bezirgan ve İslamlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına askı itirazları ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

İngiltere-Londra’da 7-8-9 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek “WTM (World Travel Market) Turizm Fuarı”na Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, meclis üyeleri İsmail Kavcar, Hüseyin Sertçelik, Ali Arıtürk, Mustafa Baskak, Fırat Demirci, Cemil Tufan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Özel Kalem Müdürü Ali Yılmaz’ın katılmak üzere görevlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Mutlu Ulutaş, Kardeş Şehir Kıbrıs-Çatalköy Belediyesi tarafından 23-24 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen “11.Beşparmak Sanat Etkinlikleri”ne katılımla ilgili belediye meclisini bilgilendirdi.

2023 Mali Yılı Performans Programının, 2023 Mali Yılı Bütçesinin, 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin, 2023 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi ve bütçe ara meclisinin, 12 Ekim çarşamba günü saat 14.00’da yapılması oy birliğiyle kabul edildi.