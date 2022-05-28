Kaş Belediyesi 1.Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

Bu yıl 1’incisi düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlığı finalde İsmail Koç’u mağlup eden İsmail Balaban kazandı.

Kınık Stadyumu’nda gerçekleştirilen güreşlere, 60 başpehlivan, 70 başaltı, toplam 800’ü aşkın pehlivan katıldı. Dev Türk bayrağı taşıyan başpehlivanlar, er meydanını dolaşarak güreşseverleri selamladı. Kura çekiminin ardından başlayan güreşler, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Başpehlivanlık final mücadelesinde İsmail Balaban ile İsmail Koç karşılaştı. Karşılaşmada rakibine puanlamayla üstünlük sağlayan İsmail Balaban, başpehlivanlığı kazandı.

Güreş, ödül töreniyle sona erdi. Organizasyonda başpehlivanlık final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi. Törene,

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Vali Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer katıldı.

Güreşlerde başpehlivanlığı elde eden İsmail Balaban, ikinci İsmail Koç, üçüncü Hüseyin Gümüşalan ve Mustafa Taş’a kupa ve madalyalarını protokol üyeleri verdi.

Kaş Belediyesi 1.Yağlı Güreşleri başpehlivanı İsmail Balaban’a, altın kemerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş taktı.

Altın kemeri takan İsmail Balaban, organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek, seyircilere ve kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Önemli bir sakatlık geçirdiğine dikkati çeken Balaban, “Seyirciler yavaş yavaş form grafiği yükselen bir İsmail Balaban görecek. Mücadeleme devam edeceğim” dedi.