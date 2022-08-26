Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, "Her mahalleye hizmete devam ediyoruz"

Mahalle ziyaretlerine devam eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Yerel idare olarak, her mahallemizde hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam ediyoruz ve devam edeceğiz”dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş; Sütleğen, Yuvacık, Başdargaz, Yayla Çavdır ve Yaylapalamut mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal ile AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin de yer aldı.

İlk olarak, Sütleğen Mahallesinde hemşehrileriyle buluşan Başkan Mutlu Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, Kaş’ın 54 mahallesine hizmetler, yatırımlar yaptıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

Ulutaş, hükümet olarak Antalya’da, Kaş’ta güzel hizmetler yaptıklarını dile getirerek, “Yerel idare olarak, elimizdeki imkanlar ölçeğinde her mahallemizde bütün aksaklıklara, eksikliklere rağmen, pandemiye rağmen, dünyada savaş olmasına rağmen, ekonomik dengesizliklere rağmen, hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Sütleğen meydan proje çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde bu projeyle ilgili sunum yaptık. Bazı değişikliklerin tamamlanmasının ardından projenin ihalesini yapacağız. Sütleğen’e kalıcı, daha çok cazibe oluşturacak, vatandaşlarımızın buradaki ihtiyaçlarını görecek, gelen misafirlerimizin rahat edebileceği projeyi Sütleğen Mahallemize kazandıracağız” diye konuştu.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Ulutaş, Gömbe-Kaş yolu çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağına işaret ederek, “Biz de ara yollar olsun, diğer ihtiyaçlar olsun, bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda asfalt çalışmaları yaptık. Bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz. 7/24 sizlerin emrindeyiz, hizmetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

"Yol konuşulur"

Milletvekili İbrahim Aydın da Antalya’nın batı bölgesinde tek AK Parti’li Belediye Başkanı’nın Mutlu Ulutaş olduğuna dikkati çekerek, “Kaş’ta çok işler yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Kaş, arazisi en geniş ilçelerimizden biri. Özellikle ulaşım konusunda her karayolu toplantısında Elmalı’dan sonra Akçay, Gömbe Sinekçi’den aşan Kasaba yolu ve Sütleğen’den Kalkan’a inen yol konuşulur. Bu yol, ulaşım olmazsa ne turizmden gerektiği hakkı alırız ne de ürettiğimiz ürünü İç Anadolu’ya gönderebiliriz. Yıllardır hayalimiz olan Sinekçi’den, Kasaba’ya inen yol ihale edildi. Şükürler olsun, yol yapımı başladı” dedi.

"Sütleğen’e aile sağlığı merkezi"

Milletvekili Tuba Vural Çokal ise göz doktoru olduğunu hatırlatarak, doktorların iki yıllık çok yoğun pandemi sürecinden geçtiklerini, maaşlarına ilişkin Sağlık Bakanlığıyla beraber mecliste yeni bir yasa teklifi çıkardıklarını ve gerekli zamları yaptıklarını anlattı.

Sütleğen’deki aile sağlığı merkezi konusuna ilişkin konuşan Tuba Vural Çokal, “Buraya gelmeden önce Sağlık Bakanımızı aradık, durumu ilettik. Buradaki esas problem, aile sağlığı merkezlerinin işlemesi için belli bir nüfusa sahip olmak gerekiyor. Hekim arkadaşımın yeterince hasta portföyünün olması gerekiyor ki, burada bu aile sağlığı merkezine izin verilsin. Biz çevre köylerle beraber buranın nüfusunun iki bin civarında olduğunu, bakanlığa bildirdik. Üzerinde tekrar çalışacaklar. Konunun takipçisi olacağım” dedi.

Başkan Ulutaş, Milletvekilleri Aydın ve Çokal ile AK Parti İlçe Başkanı Bilgin, mahalle ziyaretleri çerçevesinde esnaflara da hayırlı işler temennisinde bulundu.