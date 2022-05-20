Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kispet hediye etti

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "1. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri" öncesinde kispet hediye etti.

Başkan Mutlu Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ankara’da ziyaret etti. AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından meclis binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Ulutaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etme imkanı buldu. Başkan Ulutaş, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu bir kispet hediye etti. Başkan Ulutaş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu yıl 28 Mayıs’ta birincisi yapılacak Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet ettik. Cumhurbaşkanımıza Kaş’ın selamını getirdik” dedi.

Öte yandan Başkan Ulutaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal’ı da güreşlere davet etti.