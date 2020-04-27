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Karla kaplı Dumanlı yayla yolu ulaşıma açıldı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARLA KAPLI YAYLA YOLLARINDA YOL AÇMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. MANAVGAT’IN DUMANLI YAYLA YOLU KIRSAL ALAN EKİPLERİ TARAFINDAN ULAŞIMA AÇILDI.

Karla kaplı Dumanlı yayla yolu ulaşıma açıldı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARLA KAPLI YAYLA YOLLARINDA YOL AÇMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. MANAVGAT’IN DUMANLI YAYLA YOLU KIRSAL ALAN EKİPLERİ TARAFINDAN ULAŞIMA AÇILDI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:07
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Karla kaplı Dumanlı yayla yolu ulaşıma açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi karla kaplı yayla yollarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat’ın Dumanlı yayla yolu kırsal alan ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yörük göçerlerinin yayla göçünün başlaması ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte karla kaplı yayla yollarını ulaşıma açmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. İş makineleri ile kardan temizlenen yayla yollarında bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri son olarak Manavgat’a bağlı Dumanlı yayla yolunda karla mücadele çalışması yaptı. Manavgat ilçesinin yanı sıra Serik’e bağlı birçok mahallenin de kullandığı Dumanlı yayla yolu iş makineleri ile ulaşıma açıldı. Ekipler, yol üzerinde heyelan nedeni ile kayan malzemeleri temizledi.

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