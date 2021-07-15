Karasinekle mücadelede kafesli önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde merkez ve ilçelerde kurulan hayvan pazarlarında karasinekle kafesli mücadele dönemi başlattı. Mesire alanlarında da karasinek kapanı uygulaması yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 19 ilçede sinek ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çevre Sağlığı ekipleri, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ve hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için hayvan satış yerlerinde ilaçlama yapıyor. Karasinekle mücadele şerit, plastik sinek tuzağının ardından kafes sistemini de kullanarak yeni bir mücadele yöntemi başlatan Belediye, sinek kafeslerini kurban pazarlarına yerleştiriyor. İlaç kullanılmadan tamamen fiziksel olarak gerçekleştirilen bu yöntemle karasinekler içerisine konulan çekici yem sayesinde tuzaklara giriyor ve olduğu yerde kalıyor. Böylece sinekler kafeslerin içinde toplanarak imha ediliyor.

“Satıcılar memnun”

Bunun yanında hayvan satış noktalarının çevresi sürekli ilaçlanarak, sineklerin çoğalmasının önüne geçiliyor. Kurban satıcıları yapılan uygulamadan memnun olduğu belirtti. Büyükbaş hayvan satmak için Kars’tan gelen Oğulcan Murat “Her gün düzenli olarak ilaçlama yapılıyor. Sinekler buraya getirdiğimiz hayvanları ve bizleri ciddi şekilde rahatsız ediyordu. Büyükşehir’in çalışmalarıyla sinek sorunu en aza indi” dedi.