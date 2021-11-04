Karabağ Zafer Kupası Alanya’da

2. Karabağ Savaşı’nda kazanılan zafere armağan edilen “Karabağ Zafer Kupası" Alanya Milli Egemenlik Plajı’nda 6-7 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek. Turnuvaya 10 ülkenin footvolleycileri katılacak.

Uluslararası Footvolley Turnuvası; Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği, Azerbaycan FutNet Federasyonu, Dünya Footvolley Federasyonu ve Azerbaycan Diaspor’ dan Sorumlu Devlet Komitesi’nin desteği ve Alanya’nın ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek. “Karabağ Zafer Kupası" adı altında gerçekleşecek yarışma 2. Karabağ Savaşı’nda kazanılan zafere armağan edildi.

Turnuvada Azerbaycan, Brezilya, Almanya, Ukranya, Avusturya, Türkiye, Rusya, İsrail, Fransa ve Hollanda footvolleycileri ödül için yarışacaklar. Turnuva 6 Kasım cumartesi günü saat 11.00’ de başlayacak, açılış seremonisi saat 14.00’ de gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek turnuvanın ödül töreni 7 Kasım Pazar günü saat 17.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek.