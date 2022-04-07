Karaalioğlu Parkı’nda Teke Yöresi rüzgarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinin 5’inci gününde Burdurlular Gecesi düzenlendi. Burdur’un sevilen sanatçısı Fatih Burdurlu, Teke Yöresi’nin türküleriyle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Ramazan Etkinliklerinin 5’inci gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Burdurlular Derneği’nin katkılarıyla Burdurlular Gecesi düzenlendi. Burdur’un sevilen sanatçısı Fatih Burdurlu Teke Yöresi ezgilerini seslendirdi. Antalya’da yaşayan Burdurluları ve Antalyalıları eğlendiren sanatçı alanı dolduran vatandaşlarla sahnede özçekim yaptı.

“Vatandaşlar doyasıya eğlendi”

Coşku dolu anların yaşadığı gecede, Fatih Burdurlu şarkılarını dinleyenlerle birlikte seslendirdi. Vatandaşlar türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Fatih Burdurlu konseri izlemeye gelen müzisyenler Mehmet Koparan ve Ümmet Çelik’i sahneye davet etti. Koparan ve Çelik’in düeti izleyenleri coşturdu. Burdurlular Gecesi’nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Gecede Burdur Belediyesi Folklor Ekibi de Teke Yöresi’nin halk oyunlarını sergiledi.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Antalya Burdurlular Derneği Başkanı Şenol Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde Hemşehri Geceleri’ne yer veren ve Burdurlular Gecesi düzenlenmesini sağlayan Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz da sanatçı Fatih Burdurlu’ya teşekkür ederek Başkan Böcek adına çiçek verdi.