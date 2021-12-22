Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

Antalya’nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylasında hayvancılıkla uğraşan ve karın yollarını kapatmasıyla yaylada mahsur kalan Girgin ailesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtardı.

Antalya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Günlerdir teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de araç ve ekipmanlarıyla kapanan yolları açıyor. Akseki ve Gündoğmuş’ta da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş’un Gelesandra yayla yolu ve Pembelik Mahallesi yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.

Kar yağışı Akseki’de de yayla yollarını ulaşıma kapattı. Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan Coşkun Girgin, anne Sahvet Girgin ve oğulları Emre Girgin, yollarının kapanmasıyla mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan ve yardım isteyen Girgin ailesi, Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.