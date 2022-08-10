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Kanyonu gezmekte zorlanan milli sporcuya jandarma ekiplerinden jest

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu’nu gezmekte zorlanan Engelliler Masa Tenisi mlli sporcusu Rümeysa Cesur’a jandarma ekipleri yardım etti.

ANTALYA 10.08.2022, 11:38
Kanyonu gezmekte zorlanan milli sporcuya jandarma ekiplerinden jest

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu’nu gezmekte zorlanan Engelliler Masa Tenisi mlli sporcusu Rümeysa Cesur’a jandarma ekipleri yardım etti.

Engelliler Masa Tenisi milli sporcusu Rümeysa Cesur, ailesi ile birlikte Göynük Kanyonunda Likya yolunu yürümek için bölgeye geldi. Bölgedeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, gezisini istediği gibi yapamayan genç sporcuyu fark edince yardım eli uzattı. JAK timince milli sporcu ve ailesine bölge gezdirildi. Cesur ve ailesi, gezi sonrasında bölgeden mutlu ayrıldı.

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