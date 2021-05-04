banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Kanal Sokak yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara bölgesi ile Serik Caddesi arasında alternatif bir güzergah olarak kullanılan Kanal Sokak’ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

ANTALYA 04.05.2021, 13:47
Kanal Sokak yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara bölgesi ile Serik Caddesi arasında alternatif bir güzergah olarak kullanılan Kanal Sokak’ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri zaman içinde bozulan ve çukurlar oluşan Muratpaşa ilçesi Kanal Sokak’ta bakım onarım ve sıcak asfalt çalışmasına başladı. Bin 800 metre uzunluğundaki yol güvenli hale getiriliyor. Çalışmaların 5 Mayıs Çarşamba günü tamamlanması ve yolun trafiğe açılması için Fen İşleri ekipleri mesai harcıyor.
Yorumlar (0)
24°
açık