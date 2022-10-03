Kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafiğe kapalı alanda 30 metrelik şarampole yuvarlanan kamyonetin 70 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Beydiğin Mahallesi’ndeki trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ali Karabacak’ın kullandığı 07 JD 645 plakalı kamyonet, rampa aşağı gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 30 metre şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu ve 112 sağlık ekipleri araç sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.