Kamelyalı Kadın Balesi Antalya DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Fransız yazar Alexandre Dumas tarafından 1848 yılında, henüz 24yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan ‘Kamelyalı Kadın’ eserini 26 Mart Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran’a ait olan balenin müzikleri, Giuseppe Verdi’nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye’de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

Eser, Dumas’nın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis’ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval’ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alıyor.

İki perdelik balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise alanında duayen Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

Eserde ‘Marquerite Gautier’ rolünü Iaroslava Volkova, ‘Armand Duval’ rolünü Tolga Burçak, ‘Kont de Varville’ rolünü Ömer Erenler, ‘Baba Armand Duval’ rolünü Mert Söylemez, ‘Olimpie’ rolünü Burcu Bodur, ‘Gaston’ rolünü ise Evren İskender canlandırırken eserde soprano Nurdan Küçükekmekçi de sahne alacak.