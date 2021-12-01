Kalp rahatsızlığı geçiren kadına hava ambulansı desteği

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren Aynur Alptekin (45) hava ambulansıyla Antalya’ya sevk edildi.

Korkuteli’nde kalp rahatsızlığı yaşayan Aynur Alptekin, rahatsızlanması sonucu acil olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Antalya’ya sevk edilmesi kararlaştırılan Aynur Alptekin, ambulansla getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu’ndan Sağlık Bakanlığının 112 Hava ambulansı ile alınarak tedavi için Antalya’ya gönderildi.