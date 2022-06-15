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Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA 15.06.2022, 00:12
Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar hastanede hayatını kaybetti.

Akyar Mahallesi muhtarı Osman Gedikoğlu (54) saat 23.00 sıralarında evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gedikoğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 3,5 yıldır muhtarlık görevini yürüten Gedikoğlu’nun ölüm haberini alan mahalle muhtarları ve yakınları hastaneye akın etti.

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