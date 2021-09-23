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Kalp krizi geçiren emekli öğretmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arkadaşını ziyaret ettiği iş yerinde kalp krizi geçiren emekli öğretmen, kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ANTALYA 23.09.2021, 11:03
Kalp krizi geçiren emekli öğretmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arkadaşını ziyaret ettiği iş yerinde kalp krizi geçiren emekli öğretmen, kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan emekli İngilizce Öğretmeni İlkay Karakuş, Çetin Emeç Caddesi’nde bir emlak bürosundaki arkadaşını ziyaret ettiği sırada fenalaştı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi yaptığı kontrolde Karakuş’un kalbinin durduğunu belirleyerek müdahalede bulundu. Ambulansa alınan ve sürekli kalp masajı yapılan Karakuş’un duran kalbi, kaldırıldığı özel hastanede doktorların ve görevlilerin çabalarıyla yeniden çalıştırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırılan Karakuş, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ailesi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşları başta olmak üzere ölümüyle sevenlerini üzen emekli öğretmen Karakuş’un kalp rahatsızlığı olduğu, kalbinin yüzde 20 oranında çalıştığı bildirildi.

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