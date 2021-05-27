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Kalkan Sahil Bandı Projesi tamamlanıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından başlatılan Kalkan Sahil Bandı Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

ANTALYA 27.05.2021, 14:07
Kalkan Sahil Bandı Projesi tamamlanıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından başlatılan Kalkan Sahil Bandı Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Kalkan Mahallesi Sahil 1. Etap Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamındaki imalatların yüzde 90’ının tamamlandığı belirtildi.Söz konusu proje çalışmalarında çevre düzenlemesi, aydınlatma, doğal taş kaplama, sulama sistemi, rampa, tören alanı, amfi merdiveni, restoran imalatlarının yapıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kalkan Sahil Bandı Projesi çalışmalarının devam ettiğini, sona yaklaşıldığını söyledi. Kalkan’ın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu hatırlatan Ulutaş, proje tamamlandığında bölgenin bir cazibe merkezi haline geleceğine inandığını belirtti.
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