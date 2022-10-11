Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7. Kaleiçi Old Town Festivali’nde 33 ayrı noktada 111 etkinlik gerçekleştirilecek. Festivalin ana sahnesinin kurulacağı miradorda ise Manuş Baba ve Light in Babylon sahne alacak. Geleneksel kortej ise 14 Ekim Cuma saat 18.00’de Karaalioğlu Parkı’ndan başlayacak.

Dar sokakları, geniş avlulara açılan konakları, begonvillerle saklanmış pençeleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağının sıra dışı örneklerinin bir araya geldiği Antalya’nın yaşayan antik kenti Kaleiçi’nde festival başlıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin 7. Kaleiçi Old Town Festivali, 13-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 27 ülkeden 52 şehrin katılımıyla gerçekleşecek festivalde bu yıl Kaleiçi’nin sokakları ve meydanlarıyla 33 ayrı noktası 111 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festivalden satır başları

Kaleiçi’nde perşembeden pazara devam edecek festival her gün saat 08.30’da yogayla başlayacak. David Scherwey ve Damla Cifcifli’nin eğitmenliğinde 1 saatlik seans, Kaleiçi’nin Akdeniz’e uzanan balkonu miradorda gerçekleşecek.

Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, antik çağdan bugüne paralar üzerindeki hayvan görsellerinin yer aldığı ‘Hayvanlar ve Paralar’ isimli sergi de festival boyunca açık kalacak ve ücretsiz gezilebilecek. Antalya’da yaşayan yabancı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği ‘Aynı Gökyüzünün Altında’ isimli sergi Mehmet Arif Bey Otel’de festivalin sürekli açık sergileri arasında yer alacak. Kaleiçi Sanat Çalıştayı, Resim Çalıştayı, Uluslararası Resim ve Keçe Sempozyumu, seramik, magnet yapım, dövme tasarım, ağaç süsleme atölyeleri, enstalasyon çalışmalarının da yapılacağı festivalde Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFAD) tarafından Kaleiçi Fotoğraf Yarışması da düzenlenecek.

İran Komşu Ülkeler Dostluk Derneği de festival çerçevesinde “Kadın Yaşam Özgürlük’ başlığıyla karma resim sergisi açacak. Hıdırlık Sokak’ta 14 - 16 Ekim arasındaki sergi 16.00 - 18.00 saatleri arasında gezilebilecek. Tango 24 - İstanbul Antalya Tango Okullarının düzenlendiği ‘Arjantin Tango Kültür Buluşması’ da festival etkinlikleri arasında yer alıyor.

Festivalde Antalya Sanatçılar Derneği de (ANSAN) Zeynep Oral’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘Edebiyat ve Çevre’ başlıklı bir panelle yer alacak. Panel, Koç Üniversitesi Suna - İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde cumartesi saat 17.00’de başlayacak.

Açık hava sanat alanı

2016 yılından itibaren Antalya Kaleiçi Old Town Festivali çerçevesinde kendi sanat dilini kamusal alanda oluşturmaya devam eden Açık Hava Sanat Alanı, bu yıl da Kaleiçi sokaklarının ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Dr. Ebru Nalan Sülün küratörlüğünde farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getiren etkinlik, bu yıl merceğini Oksitosin Tıp ve Sanat Platformuna yönlendiriyor. Tıp tarihi uzmanı ve dünya barışına katkıda bulunan kişilere verilen Gusi Barış Ödülü’nün de sahibi olan ilk Türk kadını Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz’un öğrettikleri bu yıl sanatçılara ilham kaynağı oldu.

Kortej cuma saat 18.00’de

Kaleiçi Old Town Festivali’nin birbirinden renkli görüntülere sahne olan geleneksel korteji ise 14 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Karaalioğlu Parkı’ndan başlayacak. Atatürk Caddesi boyunca devam edecek festival korteji tarihi Üç Kapılar’dan Kaleiçi’ne girecek. Festivalin ana sahnesi ise Kaleiçi’nin Akdeniz’e uzanan balkonu miradorda kurulacak. Festivalde cuma günü Manuş Baba, cumartesi akşamı ise Light in Babylon sahne alacak.