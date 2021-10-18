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Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi. Festivalde, Antalya’nın tarihi kent merkezinin sokaklarından meydanlarına 27 noktasına 187 etkinlik gerçekleştirildi.

ANTALYA 18.10.2021, 11:48
Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi. Festivalde, Antalya’nın tarihi kent merkezinin sokaklarından meydanlarına 27 noktasına 187 etkinlik gerçekleştirildi.

Konserleri, tiyatro ve dans gösterileri, mutfak atölyeleri, deneysel sanat çalışmaları, sergileri, imza günleri ve sanatın farklı disiplinlerinden çalıştayları, ülke gösterileri ve tavla turnuvasıyla Kaleiçi, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği festivalle dolu dolu 4 gün yaşadı. Festivale, bu yıl 21 ülkeden 36 şehir katıldı.

Antalya’nın tarihi kent merkezinde festival coşkusu, dün akşam gerçekleşen Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Emir Ersoy Project konseriyle sona erdi. Kaleiçi’nin Akdeniz’e uzanan balkonu miradorda gerçekleşen konsere, kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Konserde seslendirilen Latin ezgilerine, festival konuklar tango yaparak eşlik ederken geceye Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.

Gecede Başkan Uysal, 128 kişinin mücadele ettiği tavla turnuvasının birincisi İbrahim Kuşçu ve 2’ncisi İlhami Sezgin Eryüzlü’ye ödüllerini de takdim etti. Başkan Uysal, “7’nci festivalde buluşmak üzere” dedi.

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