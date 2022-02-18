Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı.

18-20 Şubat tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’yi Gaziantep Polisgücü takımı temsil edecek. Takım, ilk maçında Çekya takımı Slavia Prague ile karşılaştı ve 7-4 galip geldi.

Gaziantep Polisgücü ile birlikte, İngiliz takımı Buckhingam, İskoçya takımı Clydeslade Western, İrlanda takımı Railway Union, Çekya takımı Slavia Prague ve Avusturya takımı SV Arminen’in bulunduğu şampiyonada; şampiyon olan takım Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak. Şampiyonanın ödül töreni 20 Şubat Pazar günü saat 15.00’ de gerçekleştirilecek.