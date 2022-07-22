“Kadının Gözüyle Sinemanın Gücüyle” sloganı ile kamera arkasına geçtiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı katkılarıyla gerçekleştirilen, “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesinde uzaktan eğitimin ardından, uygulamalı eğitim başladı.

Sinema alanında kariyer hedefleyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla “Kadının Gözüyle Sinemanın Gücüyle” sloganı ile hayata geçirilen, teorik, uygulama ve teknik destek verilmesini kapsayan Yeni Nesil Sinema Okulu çalışmaları devam ediyor. Jürinin seçimi ile beyaz perdede hayat bulacak 5 öykü ve senaryo grubu; senaryo, film yapım, yönetmenlik-oyuncu yönetimi, görüntü yönetmenliği, ses, film müziği, kurgu-post production, color correction alanlarında online verilen teorik eğitiminin ardından, uygulamalı eğitime başlandı.

Tüm ekipler eğitimde

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 3 Numara ile Medine Baskın, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden “Her Hayat Eve Sığar mı?” isimli çalışma ile Rojda Ezgi Oral, Ankara Üniversitesi’nden “Kamera Arkası” ile Merve Tarım, Mersin Üniversitesi’nden “Muhtar Bey” isimli çalışma ile Emine Doru ve Malatya İnönü Üniversitesi’nden “Porê Zer” isimli çalışma ile Zeynep Ordu ekipleriyle birlikte Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konaklayıp eğitimlere katılıyor.

“Fikirleriniz film olacak”

Yeni Nesil Sinema Okulu öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i de makamında ziyaret ederek sohbet etti. Öğrencilere projeye katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Böcek, Antalya isminin kültür sanat ile yan yana olduğunu belirterek, “Ben de eski bir sinemacıyım. 1975 yılında bir sinema makinesi almıştım. Konyaaltı’nın köylerinde, okullarında film oynatmıştım. Sizlere cesaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Projemize başvurdunuz ve şimdi eğitim alıyorsunuz. Fikirleriniz, çok kısa sürede filme dönüşecek ve Altın Portakal’da izleyeceğiz. Projede emeği geçen arkadaşlarıma, hocalarımıza ve ailelerinize de teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız” dedi.

“Bizim için çok iyi bir olanak oldu”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Medine Baskın, projeyi bölüm başkanından öğrendiğini belirterek, “Kadın hikâyeleri yazıyordum. Yazdığım senaryo ile sürece dâhil olduk. Sinema sektörü çok pahalı. Film çekmek ciddi anlamda yatırım ve birikim istiyor. Hepimiz öğrenciyiz. Eğitim ve ekipman anlamında destek almamız bizim için çok iyi bir olanak oldu” dedi. Çekilen filmlerin Altın Portakal’da yayınlanacak olmasının hayal gibi bir şey olduğunu belirten Baskın, “O platformda var olacağımız için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Muhittin Böcek başkanımıza bize bu imkânları sunduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Hayallerimizin ötesinde”

Mersin Üniversitesi’nden Emine Doru, projeyi öğrendikten sonra ekip oluşturup çalıştıklarını belirterek, “Bu projeye katılmak kendime olan güvenimi arttırdı. Kendi imkânlarımızla hayal bile edemeyeceğimiz olanakları ayağımıza getirdiler” dedi. Malatya İnönü Üniversitesi’nden Zeynep Ordu ise birinci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, “Okulda daha öğrenemediğinim bir çok şeyi öğrenip uygulama imkânına eriştim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Başkanımız Muhittin Böcek’e bize güvenip böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ederiz” dedi.

Uzman isimler ders veriyor

Görüntü Yönetmeni Hakan Okumuş, Senarist Filiz Ekinci, Ses Teknisyeni Gökhan Şahin, Senarist Tanıl Arayancan, Görüntü Yönetmeni-Yönetmen Cengiz Uzun, Yapımcı-Yönetmen Mehmet Urba, Ses Tasarımcısı-Müzik Yönetmeni Cem Altıntaş, Öğretim Görevlisi Dr. Rıdvan Yücel, Öğretim Görevlisi Gökhan Evecen ve Araştırma Görevlisi Mehmet Emre Gül’ün verdiği eğitimler sonunda çekilecek filmler 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak.