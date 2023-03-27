Kadın Voleybol Ligi’nde Şampiyon Manavgat Belediyespor

Manavgat Belediyesi Kadın Voleybol takımı, Antalya Bölgesel Kadın Voleybol Ligi Grup maçlarında rakibi Antalya Şimşekspor Klübü’nü 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Antalya’da yapılan müsabakada Manavgat Belediyespor’lu voleybolcular, kıran kırana mücadele etti. 3 set halinde oynanan müsabakada, Manavgat Belediyesi Kadın Voleybol takımı, setlerin hepsinden galip geldi. Şampiyon voleybolcular, 15 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından belirlenecek olan final grubunda yer alacak. Final grubunda ise bölge ve grup şampiyonları yer alacak. Manavgat Belediyesi Kadın Voleybol takımı, final grubunda da şampiyon olması halinde Türkiye Voleybol Federasyonu 2’nci Ligi’nde mücadele ederek Manavgat’ı temsil edecek. Kadın Voleybol Takımı antrenörü İsmet Deniz, şampiyonluğun en büyük mimarının kendilerine her zaman destek veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen olduğunu söyledi. Başkan Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi çatısı altında sportif faaliyet gösteren birçok gencin kente şampiyonluk alarak geldiğini ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “Gençlerimizin sporla ilgilenmesi ve bu müsabakalardan şampiyon olarak kentimize gelmesi bizleri gururlandırıyor. Futbol, voleybol, basketbol ve güreş başta olmak üzere tüm branşlarda Manavgat Belediyesi kürsüdeki yerini alıyor. Kadın Voleybol takımımızı yürekten kutluyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Şampiyonluğun olduğu her yerde Manavgat Belediyesi de olmaya devam edecektir” dedi.