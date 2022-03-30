Kadın jandarmalardan KADES tanıtımı

Antalya’nın İbradı ilçesinde kadın jandarmalar, kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi vererek uygulamayı telefonlarına yükletti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında halı dokuma atölyesinde dokuma tezgahlarında çalışan ve pazarda satış yapan kadınlar ile Ormana Düğmeli evlerde ikamet etmekte olan kadınlara aile içi şiddet, KADES ve teknik araç ve yöntemlerle takip uygulaması olan elektronik kelepçe konuları anlatıldı. Kadınlara, müracaat için nerelere başvurabilecekleri, yasal hakları, KADES uygulamasının faydaları konularında bilgi verildi. Akıllı telefonları olan kadınlara, KADES uygulaması yükletildi.