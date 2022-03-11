banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Son dakika! Antalya'da deprem oldu!
Son dakika! Antalya'da deprem oldu!
Cari açık verileri açıklandı!
Cari açık verileri açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona- Galatasaray maçı 0-0 bitti!
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona- Galatasaray maçı 0-0 bitti!
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Kadın girişimci Samancı: “Türkiye’nin en büyük propolis, arı sütü, polen ve ham bal üreticisiyiz”

Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın girişimci Aslı Elif Tanuğur Samancı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde girişimcilik üzerine deneyimlerini paylaştı.

ANTALYA 11.03.2022, 10:27
Kadın girişimci Samancı: “Türkiye’nin en büyük propolis, arı sütü, polen ve ham bal üreticisiyiz”

Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın girişimci Aslı Elif Tanuğur Samancı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde girişimcilik üzerine deneyimlerini paylaştı.

BEE’O Propolisin kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleşen Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında, konuşmacı olarak yer aldı.

“Doğal şifayı her çocuk ve her yetişkin tüketebilsin”

Aslı Elif Tanuğur Samancı, kendi girişimcilik hikayesi için, “20 yılı aşkın süredir arı ürünleri üzerine çalışıyorum. Ancak, propolis ile tanışmamın çok ilginç bir hikayesi var. İlk çocuğum, bağışıklık sisteminden etkilenen bir hastalık nedeniyle, çok sık ateşleniyordu. Uzun bir süre çare bulunamadı. En sonunda, tek tedavinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunda karar kılındı. Doktorumuz tarafından, propolis ve arı sütü tavsiyesi gelince, bu ürünleri aramaya başladık ve arıcılarımızın, Çin’den gelen ürünlerle rekabet edemediği için, yerli propolis üretmediklerini öğrendik. Bir arıcı dostumuza rica ettik, o da bizim için üretti. Literatürlerden yaptığım araştırmalarla, balmumuyla karışık sert formda olan ham propolisin sıvı forma dönüşmesi gerektiğini gördüm. Sonrasında kendi özütlediğim propolisi çocuğuma vermeye başladıktan 6 ay sonra, bağışıklık hücrelerinin sayısının iki katına çıktığını gördük. Ben; bu doğal şifayı her çocuk ve her yetişkin tüketebilsin diye, bu ürünler üzerine yoğunlaşıp, girişimci olmaya karar verdim" dedi.

“Türkiye’nin en büyük propolis, arı sütü, polen ve ham bal üreticisiyiz”

Konu ile ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Dr. Samancı, “İTÜ Arı Teknokent’te, ham propolisin katı halden özütlenerek sıvı formata dönüştürülmesi projesi kapsamında ilk çalışmalarımıza başladık. Amacımız, ürünlerimize hiçbir katkı maddesi koymadan ve besin değerini bozmadan tüketiciye ulaştırmak oldu. Bugüne kadar da bu şekilde amacımızdan sapmadan ilerledik. Bugün baktığımızda, Türkiye’nin en büyük propolis, arı sütü, polen ve ham bal üreticisiyiz. 5 bin sözleşmeli arıcı, 550 bin arı kovanı, 10 bin 500 metrekarelik tesisi ve 185 kişilik uzman kadrosu ile Türkiye’nin en büyük propolis üreticisiyiz” diye konuştu.

“Profesyonel hayattan, girişimciliğe uzanan yolculuk”

İş hayatından girişimciliğe giden yolculuğunu anlatan Aslı Elif Tanuğur Samancı, “20 yılı aşkın süre çalışan olarak sürdürdüğüm profesyonel iş hayatındaki kariyerimi kendi işimin sahibi ve bir kadın girişimci olarak devam ettirmeye karar verdim. Çünkü hayat bana bu deneyimi yaşattıktan sonra, bu şifayı ihtiyacı olan herkese ulaştırmayı kendime misyon edindim. Şu an geldiğimiz noktada, ülkemizde daha önce üretilmeyen, Anadolu propolisini arıcılarımıza ürettiriyor ve hatta dünyaya da ihraç ediyoruz. Arıcılarımız için, ayrı bir gelir kaynağı, ülkemiz için de bir ekonomik katma değer sağladık. Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var, Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Arı yoksa hayat yok”

Arının önemine değinen Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arıcılık, tozlaşma açısından çok önemli bir yere sahip. Bitkilerin yüzde 80’i arılar sayesinde tozlaşıyor. Dolayısıyla arı olmazsa, bitki olmaz, canlı olmaz, insan olmaz" diyerek ünlü fizikçi Albert Einstein’ın arıcılık hakkındaki sözüne atıfta bulundu. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye’deki kadın girişimci profiline bakılınca; yüzde 61’i üniversite ya da yüksek lisans diplomasına sahip, yüzde 72’si halen evli, yüzde 84’ünün daha önceden bir iş deneyimine sahip, yüzde 45’i 25-34 yaşı arasında; yüzde 32.9’u ise 35-44 yaşları arasında işini kurduğu saptanmıştır. Girişimci kadın oranına bakılınca; yüzde 8.8 119 bin kadın girişimci bulunmaktadır ve hukuki durumu ferdi mülkiyet ve sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı ise yüzde 18.9’dur” ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamından söz eden Aslı Elif Tanuğur Samancı, “TÜİK verilerine göre; dünyada kadın istihdamının yüzde 1 oranında arttırılması ve kadınların iş gücüne katılması durumunda, Gayri Safi Millî Hasıla 80 milyar USD artıyor. Ayrıca 2025 yılına kadar eğer tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse dünya ekonomisine 28 trilyon USD ek katkı sağlanabiliyor. Türkiye’de de eğer kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit katılsaydı kişi başına düşen Gayri Safi Millî Hasıla yüzde 30 daha büyük olacaktı” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
-1°
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18