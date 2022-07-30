Kaçak kazı yapan şahıslar malzemelerle birlikte yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde izinsiz kası yaptığı tespit edilen şahıslar, jandarma ekiplerince malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güzle Mahallesi Asarlık mevkiinde M.D ve M.K isimli şahısların izinsiz kazı yaptığını tespit etti. Şahıslar, yanlarında bulundurdukları 1 adet dedektör, 2 adet kazma ve 1 adet kürek ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.