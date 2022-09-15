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Jandarmanın yakaladığı şahsın üzerinden metamfetamin çıktı
Antalya’da uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretine yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
ANTALYA 15.09.2022, 12:52
Antalya’da uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretine yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Manavgat ilçesinde yaşayan M.T.H’nin uyuşturucu madde kullandığını ve ticaretini yaptığını tespit eden İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Side Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kızılağaç Mahallesi’nde yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında 6 paket alüminyum folyoya sarılı halde 39,27 gram metamfetamin ve rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. M.T.H. hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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