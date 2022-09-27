Jandarmanın durdurduğu araçtan, tabanca, bıçak ve uyuşturucu çıktı.

Antalya’da rutin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca, bıçak ve uyuşturucu çıktı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik ve Bomba Köpek unsurlarıyla ile birlikte çalışma yürüttü. Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında bir araç ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu. Araç sürücüsü H.T. ve araçta yolcu olarak bulunan R.E. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, bir adet tabanca ve tabancaya takılı halde içerisinde sekiz adet tabanca fişeği, bir adet bıçak ve bir adet uyuşturucu madde içme aparatı, on iki adet uyuşturucu hap ve yirmi gram esrar ele geçirildi. Olayla adli işlem başlatıldı.