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Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda araç içerisinde çeşitli türde uyuşturucu maddelei ele geçirildi.

ANTALYA 22.04.2021, 10:34
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Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda araç içerisinde çeşitli türde uyuşturucu maddelei ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat Demirciler Mahallesi’nde; G.D. ve H.G. isimli şahısların araçla uyuşturucu madde satışı yaptıklarını tespit etti. Yapılan tespitin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısları araçta bir kişiye uyuşturucu madde satarken yakaladı. Şahısların araçlarında yapılan aramada 600 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şahıslar gözaltına alındı.
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