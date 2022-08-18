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Jandarmadan stadyumda, ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla stadyumda ve futbolcularla ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı açtı.

ANTALYA 18.08.2022, 12:06
Jandarmadan stadyumda, ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla stadyumda ve futbolcularla ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı açtı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından “Kadına El Kalkamaz “ mottosu başlığı altında 5 milyon erkeğe eğitim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Alanya Stadyumundaki Alanyaspor- Beşiktaş müsabakasında skorbot panosunda aile içi şiddet, KADES konularında video gösterimi yapıldı, sahaya çıkan futbolcularla ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı açıldı.

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