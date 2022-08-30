Jandarmadan sahte içki operasyonu

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 62 adet şişelenmiş sahte içki, 1 tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde ikamet eden Ö.K. isimli şahsın kaçak/sahte alkol sattığının tespit edilmesi üzerine Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi ile birlikte şüpheli şahısın kullanmış olduğu araç ve eve yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 62 adet şişelenmiş sahte içki, 1 adet tabanca, 1 adet bıçak ve 4 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheliye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından adli işlem yapıldı.