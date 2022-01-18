Jandarmadan, nüfus ticareti yapan dolandırıcılara operasyon

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, nüfus ticareti yapma, şantaj ve dolandırıcılık suçlarını işlediği belirlenen 2 şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıslardan biri yakalanırken diğerini yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Manavgat ilçesinde Jandarma ekiplerinin suç örgütleri ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde, D. D. ve M. E. D. isimli şahısların, Jandarma ve diğer kurumlardaki üst düzey kişilerle ortak iş yaptığı ve savcılarla anlaştığını iddia ederek isimlerini teknik takip listesinden çıkaracağı vaadiyle yüklü miktarda para topladığının tespit edilmesi üzerine ; Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 19 adet sahte doküman, 2 adet cep telefonu, 1 adet ses kayıtlarının bulunduğu CD, 2 adet SİM kartı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli D.D. gözaltına alındı. E.M. D. isimli şahsı yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.