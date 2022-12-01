Jandarmadan kış lastiği denetimi

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Karayolları Trafik Kanunu gereğince, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kış lastiği zorunluluğu getirildi. Bu amaçla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim bünyesinde, Antalya’da kış mevsiminin sert yaşandığı Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli, Elmalı, Kaş ve Alanya ilçelerinde trafik jandarması timleri tarafından kış lastiği denetimleri yapılarak, araçların kış lastiği kullanımı kontrol edildi.