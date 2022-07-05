Jandarmadan "Kemersiz Toka Takma, Hayattan Kopma” projesi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Demre ilçesinde "Kemersiz Toka Takma, Hayattan Kopma” projesi başlatıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, jandarma trafik kontrol noktasını ziyaret edip, projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yazıcı, emniyet kemeri takmanın ölümlü kazaların engellenmesindeki önemine vurgu yaparak sürücüleri kemer takmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Çocukları tebrik etti

Trafik kontrol noktasında Vali Yazıcı’yı anne ve babalarının kullandıkları araçlardaki tokaları getiren çocuklar karşıladı. Çocukların bu örnek davranışlarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Hepinizi tebrik ediyorum. Çok doğru bir iş yaptınız. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Sürücüler bu tokaları takarak can güvenliklerini tehlikeye atıyorlar. Ne mutlu ki anne babalarınıza sizin gibi bilinçli çocukları var. Büyüklerinizi uyarın. Sakın toka takmasınlar. Emniyet kemerlerini düzgünce takarak yola öyle çıksınlar. Sizler de arka koltukta otursanız dahi emniyet kemerinizi mutlaka takın. Anneleriniz, babalarınız, büyükleriniz fark etmez kimin kemer yerine toka taktığını görürseniz hemen alın ve jandarma ya da polis abilerinize, ablalarınıza getirin. Sizler bilinçli olduğunuz sürece büyükleriniz de daha bilinçli olacaktır. Her birinizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bayramı yasa boğmayalım”

Toka getiren çocuklarla sohbet eden Vali Yazıcı, çocuklara sinema bileti, akvaryum bileti, boyama kitabı gibi hediyeler verdi. Çocukları ve ailelerini trafik kuralarına uyma noktasında daha bilinçli olmaya davet etti.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte trafikte yoğunluğun daha da artacağına vurgu yapan Vali Yazıcı; “Kurban Bayramımız da yaklaşıyor. Lütfen sevdiklerimizle mutlu huzurlu geçireceğimiz bayramımızı trafik kazaları yüzünden yasa, hüzne boğmayalım. Ekiplerimiz yollarda sizlerin huzur ve güven içerisinde seyahat etmeniz için denetimlerini artırarak görev başında olacaklar. Tüm sürücülerimizi ve yolcularımızı trafik kurallarına azami ölçüde uymaya davet ediyorum” dedi.