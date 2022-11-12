Jandarmadan kaçak ve sahte alkol operasyonu

Antalya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda 325 litre etil alkolle birlikte kaçak/sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yılbaşı öncesi kaçak/sahte içkiye yönelik operasyonlarda Konyaaltı/Karatepe mahallesinde ikamet eden A.C. isimli şahsın ikametinde ürettiği kaçak/sahte alkolü piyasaya süreceği bilgisi alındı. A.C.’nin evinde yapılan aramada 325 litre etil alkol, 24 litre sahte içki, 15içki aroması ile 2 litre anason ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. isimli şüpheli gözaltına alındı.