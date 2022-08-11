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Jandarmadan izci çocuklara dağcılık eğitimi
Antalya’da jandarma ekipleri izci çocuklara dağcılık eğitimi verdi.
ANTALYA 11.08.2022, 13:13
Antalya’da jandarma ekipleri izci çocuklara dağcılık eğitimi verdi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı tarafından Muratpaşa Belediyesinden 50 izci grubu öğrencisine, Jandarma Arama Kurtarma Timinin tanıtılması, dağcılık, yön bulma, düğümler, ip çekme ve ziplayn yaptırılarak yarışma sonucunda derece yapan öğrencilere jandarma bandanası hediye edildi.