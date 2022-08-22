Jandarmadan Finike’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Antalya’nın Finike ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs yakalandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Finike ilçesi Gökbük Mahallesi’nde; Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığınca ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde D.U. isimli şahsın otomobil, ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 5 gram esrar maddesi, 2 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 30 adet kenevir tohumu ve 4 kök erkek kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.