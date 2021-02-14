Jandarmadan 55 yıllık çifte sürpriz sevgililer günü kutlaması

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Akseki ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vatandaşlara sürprizler yaptı.

Serik ilçesinde vatandaşlara çiçek ikram eden jandarma trafik timleri, Akseki ilçesi Cendeve Mahallesi’nde ise 55 yıllık evli Ali Rıza ve Hatice Tokuç çiftinin sevgililer gününü pasta ve güllerle kutladı.

Akseki ilçesi Cendeve Mahallesi’nde bulunan Tokuç çiftinin evlerine gelen ekipler, jandarma aracının üzerinde pastayı hazırlayıp mumlarla süsledi. Jandarmayı elinde pasta ve güllerle gören Ali Rıza ve Hatice Tokuç çifti, şaşkınlık yaşadı. Jandarma timleri, 55 yıllık çifti tebrik ederken, Tokuç çifti mumları üfleyerek Sevgililer Günü’nü kutladı. Mutlulukları gözlerinden okunan yaşlı çift, jandarmaya dualar etti.