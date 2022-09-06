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Jandarmadan 50 sürücüye reflektif yelek
Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 sürücüye "Reflektif Giy Görünür Ol" sloganı altında reflektif yelek dağıtımı yapıldı.
ANTALYA 06.09.2022, 11:27
Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 sürücüye "Reflektif Giy Görünür Ol" sloganı altında reflektif yelek dağıtımı yapıldı.
Kaş ilçesi Kınık mahallesinde Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince icra edilen Zorunlu Reflektif Yelek Uygulaması çerçevesinde karayolları trafik yönetmeliğinde yeni yapılan düzenlemeye göre motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter sürücülerinin havanın karanlık olduğu saatlerde bu araçları kullanmaları esnasında reflektif yelek giyme zorunluluğu getirildi.
Trafik Jandarması ekiplerince 50 kullanıcıya "Reflektif Giy Görünür Ol" sloganı altında reflektif yelek dağıtımı yapıldı.
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|5
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|5
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|6
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|6
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|5
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|5
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|4
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|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
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|6
|9
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
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|19. Nottingham Forest
|6
|4
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|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
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|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
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|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
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|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
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|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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