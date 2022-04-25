Jandarma tehdit olayı için gittiği evde uyuşturucu ve silah buldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tehdit olayına karıştığı belirtilen şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesinde ikamet eden Ü.A. isimli şahsın, S.E. isimli şahıs tarafından tehdit edildiği yönündeki şikayeti jandarmayı harekete geçirdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından S.E. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 4 gram esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.E. hakkında Tehdit ve Hakaret, 6136 SKM, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.