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Jandarma şehitlikleri temizledi, bayrakları yeniledi
Antalya’da jandarma ekipleri Şehitler Haftasında şehitlikleri temizleyerek, bayrakları da yeniledi.
ANTALYA 20.04.2022, 13:28
Antalya’da jandarma ekipleri Şehitler Haftasında şehitlikleri temizleyerek, bayrakları da yeniledi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 14-20 Nisan Şehitler Haftasında şehitlikleri temizledi. Kaş ilçesinde bulunan 8 şehitliğin temizlik ve bakımını jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Yıpranan Türk bayraklarını yenilenmesinin ardından şehitlikte dua edildi.