Jandarma ekiplerinin şüphelendiği 2 kişinin üzerinde eroin bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, devriye esnasında hareketlerinden şüphelendikleri iki şahsın üzerinde yaptıkları aramada 10 gram eroin ele geçirdi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde bugün gerçekleştirilen devriye esnasında iki erkek şahsın şüpheli hareketler sergilediği görüldü. Jandarma ekipleri, şahıslara kimlik kontrolü yaptı. A.K. ve H.M. isimli şahısların eroin maddesi içtikleri tespit edildi. Şahısların üzerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 10 gram eroin ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı.