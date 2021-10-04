banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması

Jandarma, dernekler ile birlikte barınaktaki hayvanlar için kulübe yaptı

Antalya’nın Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesinde Pati Koruma Derneği (PAKODER) ve Kurşunlu Hayvanları Koruma Derneği (KUHAYDER) tarafından Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen Sokak Hayvanları için Kulübe yapımı etkinliğine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi katıldı. Etkinlik kapsamında, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Personeli, PAKODER ve KUHAYDER tarafından barınakta kalan hayvanlar için kış aylarını rahat geçirmeleri amaçlıyla yeni kulübeler yapıldı.

ANTALYA 04.10.2021, 10:36
Jandarma, dernekler ile birlikte barınaktaki hayvanlar için kulübe yaptı

Antalya’nın Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesinde Pati Koruma Derneği (PAKODER) ve Kurşunlu Hayvanları Koruma Derneği (KUHAYDER) tarafından Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen Sokak Hayvanları için Kulübe yapımı etkinliğine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi katıldı. Etkinlik kapsamında, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Personeli, PAKODER ve KUHAYDER tarafından barınakta kalan hayvanlar için kış aylarını rahat geçirmeleri amaçlıyla yeni kulübeler yapıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P