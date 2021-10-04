Jandarma, dernekler ile birlikte barınaktaki hayvanlar için kulübe yaptı

Antalya’nın Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesinde Pati Koruma Derneği (PAKODER) ve Kurşunlu Hayvanları Koruma Derneği (KUHAYDER) tarafından Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen Sokak Hayvanları için Kulübe yapımı etkinliğine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi katıldı. Etkinlik kapsamında, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Personeli, PAKODER ve KUHAYDER tarafından barınakta kalan hayvanlar için kış aylarını rahat geçirmeleri amaçlıyla yeni kulübeler yapıldı.