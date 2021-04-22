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Jandarma 24 Saat uygulamada

Korkuteli ilçe Jandarma komutanlığına bağlı Kızlcadağ karakol komutanlığı ekipleri, Fethiye-İzmir-Denizli istikametinde ilçeye giriş ve çıkışlarda yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat izni olmayan kişilere cezai işlem uygulanırken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapılıyor.

ANTALYA 22.04.2021, 16:22
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Jandarma 24 Saat uygulamada
Korkuteli ilçe Jandarma komutanlığına bağlı Kızlcadağ karakol komutanlığı ekipleri, Fethiye-İzmir-Denizli istikametinde ilçeye giriş ve çıkışlarda yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat izni olmayan kişilere cezai işlem uygulanırken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapılıyor.
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