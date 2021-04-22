Jandarma 24 Saat uygulamada

Korkuteli ilçe Jandarma komutanlığına bağlı Kızlcadağ karakol komutanlığı ekipleri, Fethiye-İzmir-Denizli istikametinde ilçeye giriş ve çıkışlarda yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat izni olmayan kişilere cezai işlem uygulanırken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapılıyor.