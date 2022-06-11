İyilik ve yardımseverliğin rengini “sarı” olarak belirlediler

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, hasta ve hasta yakınlarına yaptıkları iyilikler ve giydikleri sarı renkli önlükler nedeni ile "Sarı Melekler" olarak tanınan fedakâr anneler, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a faaliyetlerini anlattılar.

Ziyaret sırasında Sarı Melekler Grubu hakkında Rektör Özkan’a bilgi veren Sarı Melekler Grubu Başkanı Önay Köroğlu, “Antalya’da bir grup gönüllü anne tarafından 1997 yılında, hastanelerdeki hasta ve yakınlarının tıbbi tedavinin yanı sıra moral ve motivasyona da ihtiyaç duyduklarını görmesi sonucunda hasta ve yakınlarına yardımcı olmak, ellerinden geldiğince onlara katkı sağlamak amacıyla kurulan Sarı Melekler Grubumuz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yönetiminin de desteğini alarak iyilik ve yardımseverliğin rengini sarı olarak belirledi” diye konuştu.

Nöbet sistemiyle çalışıyorlar

Hastanede yaptıkları çalışmaların görünürlüğünü sağlamak için sarı renkli önlükler giydiklerini aktaran Köroğlu, nöbet sistemiyle hastaneye sabah 10.00’da geldiklerini, psikiyatri dışında her serviste yatan hasta ve yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, “Hemşire ve hastane yönetiminin takibinde kimin nelere ihtiyacı olduğunu öğrenip, imkânlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz açık satışlarla para ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Gönüllü olarak hastaneye geliyoruz. İnsanları mutlu etmek için buradayız. Amacımız hasta ve yakınlarına moral desteği vermek. Mutlu olanları gördüğümüzde inanın biz onlardan daha mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

“Yaptığınız işin kıymetini biliyorum”

Bir hekim olarak Sarı Melekler’in yaptığı işin kıymetini bildiğini aktaran Rektör Özkan, “Sizler ne güzel yürekli insanlarsınız. Biz kadınlar belki de anneliğin verdiği hislerle dolayısıyla erkeklerden bu konuda daha avantajlıyız. Hasta ve yakınlarıyla daha kolay empati kurabiliyoruz. Hepinizin yüzünde hastaların ve yakınlarının ihtiyacı olan güleryüz, merhamet ve şefkati görebiliyorum. Sarı Melekler ismi sizlere çok yakışmış. Bizlerin de üzerine düşen bir şeyler olursa her zaman yardımcı olmaya hazırım” dedi.