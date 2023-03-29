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İYİ Parti’den istifa eden meclis üyesi AK Parti’ye katıldı
İYİ PARTİ’DEN İSTİFA EDEN AKSU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ YUNUS AKPINAR, AK PARTİ’YE GEÇTİ. AKPINAR’IN PARTİ ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI.
ANTALYA 29.03.2023, 16:19
İYİ Parti’den istifa eden Aksu Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, AK Parti’ye geçti. Akpınar’ın parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Sosyal medya sayfası üzerinde İYİ Parti’den istifa ettiğini duyuran Aksu Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’le beraber Ankara’da bulunan Yunus Akpınar’ın parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gurup Toplantısı sonrası taktı.