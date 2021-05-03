İşten eve döndüğünde annesinin cansız bedeni ile karşılaştı

Antalya’da bir lisede aşçı olarak çalışan 42 yaşındaki kadın, işten eve dönen oğlu tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede oğlu ile birlikte yaşayan Hatice Günal (42), iş dönüşü eve dönen oğlu Ahmet Kemal Yıldırım tarafından ölü bulundu. Annesini hareketsiz bir şekilde yüz üstü yattığını gören Yıldırım, durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Günal’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçı olarak çalışan Günal’ın cenazesi otopsi için Antalya adli tıp kurumuna götürüldü.