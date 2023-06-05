İş sağlığı güvenliği duayenleri ATSO’da buluştu

ATSO 42. Grup Meslek Komitesinin talepleri doğrultusunda, ATSO Akademi çatısı altında gerçekleştirilen ’İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim’ programı ATSO Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesindeki meslek komiteleri tarafından düzenlenen eğitim programları zinciri, ‘İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim’ programı ile sürdü. 42. Grup (Uzmanlaşmış Destek Hizmetleri) Meslek Komitesi’nin talepleri doğrultusunda ATSO Akademi’nin destekleriyle hazırlanan eğitim programına A sınıfı İGU Makine Yüksek Mühendisi Hakan Erdoğan, A sınıfı İGU Makine Mühendisi Bedri Tekin, B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Aksan, İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Tekelioğlu konuşmacı olarak katıldı. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın’ın ev sahipliğinde başlayan eğitim programına çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın’ın ardından kürsüye çıkan A sınıfı İGU Makine Mühendisi Bedri Tekin, ‘İş Kazaları Neden Önlenemiyor’ başlıklı sunumunu slayt gösterisi eşliğinde yaptı. Mesleki ve yaşanmış tecrübeleriyle anlatımını sürdüren Tekin, izleyenlerin sorularına da cevap verdi.

A sınıfı İGU Makine Yüksek Mühendisi Hakan Erdoğan, ’İş Sağlığı İle İlgili Uluslararası Uygulamalar’ konulu sunumuna katılımcılar yüksek ilgi gösterdi. Erdoğan, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde sık sık duyulan ’Deprem değil, bina öldürür’ sözüne, ’Ne alakası var. Binaya neden suç buluyoruz. Binayı yapan kim? İnsan değil mi?’ diyerek, sunumuna başladı. Konuşmasını dünyanın farklı ülkelerinde ve iş kollarında çalışan işçilerin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınmış videolarını göstererek devam eden Erdoğan, “Katılımcılara, 6331 sayılı iş sağlığı kanununun ülkemizdeki uygulamasıyla ilgili hususlardan bahsederek bu bağlamda da yurt dışındaki iş sağlığı güvenliğini Rusya’daki rafineri inşaatındaki uygulamalar ile ülkemizdeki uygulamalarını kıyaslayarak bir anlatım gerçekleştirdim” dedi.

Arama -kurtarmanın hayati önemi

Eğitim programına katılan B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Aksan, ‘Deprem ve Arama Kurtarma’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. İş güvenliği uzmanlığı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda AFAD gönüllüsü olduğunu hatırlatan Aksan, asrın felaketi olarak adlandırılan 11 ili etkileyen depremde yaşadıkları ve gözlemlediklerini anlattı. Deprem sırasında, sonrasında ve arama-kurtarma faaliyetlerinin planlanması konularına değinen Aksan, ekip oluşumu, olay yeri yönetimi ve koordinasyonunun hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Tekelioğlu, ‘İş Denetimi’ başlıklı konuşmasında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakanlığa bağlı çalıştıklarını anlatan Tekelioğlu, “Bir yere gittiğimde, elimde mühürüm ve kaşem ile giderim. İş denetimi esaslı, dikkat gerektiren, ayrıntıları inceliklerde gizli bir çalışma gerektirir” dedi.

Programın bitiminde Bedri Tekin ve Hakan Erdoğan’a, 42. Gurup Komite Başkanı Vedat Koç, Mehmet Aksan’a 42. Komite Başkan Yardımcısı Tanzer Gül, Dr. Mehmet Tekelioğlu’na ise 42. Grup Meclis Üyesi Naci Ataseven, teşekkür plaketi vererek toplu fotoğraf karesinde bir araya geldi.