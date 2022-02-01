İş garantili mesleki eğitim kursları başlıyor

Antalya’da ‘Konaklama Tesislerinde Nitelikli İşgücü Kursları’ adı altında iş garantili mesleki eğitim kursu verilecek. 10 bölümden oluşan Mesleki Eğitim Kursu ile kursiyerler eğitim sonunda 12 ay garantili bir şekilde iş yerlerine istihdam edilecekler.

Serik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Kilit Hospitality Group iş birliğiyle düzenlenen proje ile İstihdama katkı sağlamak ve yüzlerce kişiyi meslek edindirmek amaçlanıyor. Serik Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan hizmetle yaklaşık iki aylık kursu tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, Kilit Hospitality Group’da iş imkanı sağlamış olacak.

Kat hizmetleri elemanı, meydancı, rezervasyon elemanı, aşçı yardımcısı, bulaşıkhane görevlisi, pastacı çırağı, pide yapımı, içecek servisi, servis görevlisi, bar komisi bölümlerinden oluşan kurslara katılmak isteyenler, belediye binasında bulunan meslek kursları başvuru merkezinde kayıt başvuruları 7 Şubat pazartesi gününe kadar kayıt yaptırması gerekecek.

Boğazkent Turizm Merkezinde bulunan otellerde gerçekleştirilecek kurslar için başvuru merkezinde görevli meslek danışmanlarınca kendilerine en uygun kursu ve mesleği edinmeleri sağlanacak. Kursiyerlerin ulaşımı eğitim süresince Serik belediyesi tarafından yiyecek içecek ihtiyaçları da kurs merkezlerinde ücretsiz karşılanacak.

Kayıt ve kurslarla ilgili detaylı bilgiye Serik Belediyesi Meslek Kursları Başvuru merkezinden, Serik Belediyesi internet sitesinden ve telefondan ulaşılabilecek.